Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством

Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Рождеством Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург встретил Рождество. Праздничные богослужения в честь праздника в ночь с 6 на 7 января 2023 года прошли во всех храмах города. Главная литургия состоялась в Казанском кафедральном соборе. На богослужении присутствовали губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Градоначальник поздравил петербуржцев с праздником.

- Эти светлые дни напоминают о том, что нет ничего более сильного и вечного, чем вера, которую хранили и предавали из поколения в поколение наши предки. Рождество Христово наполняет жизнь добрыми надеждами, дарит радость, укрепляет веру в лучшее, подвигает к благим делам и помыслам, - отметил Беглов.

Напомним, что литургии в честь Рождества будут проходить в Петербурге весь день. Узнать расписание богослужений можно по ссылке.