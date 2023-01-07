75% петербуржцев хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство жителей Санкт-Петербурга хотят 2023 году избавиться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Такое желание высказали 75 процентов опрошенных горожан. Причем, 22 процента из них собираются взяться за свое здоровье уже в ближайшие дни. Об этом сообщает сервис hh.ru.

- Четверть опрошенных отметили, что хотят избавиться от вредных привычек, но морально к этому пока не готовы. При этом, 25 процентов горожан заявляют, что их все устраивает и в 2023 году избавляться от пагубных привычек они не собираются, - говорится в исследовании сервиса.

Что касается расходов на ЗОЖ, то 11 процентов горожан отметили, что стали больше тратить денег на эту сферу. В среднем горожане - 42 процента опрошенных - тратят на свое здоровье, включая тренировки и медпроцедуры, около 6-15 тысяч рублей в месяц. При этом, 14 процентов петербуржцев готовы потратить на свое физическое и психологическое здоровье в месяц от 30 до 100 тысяч рублей.