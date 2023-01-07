Доплаты к пенсиям установят в Петербурге для народных артистов

В Петербурге планируют установить доплаты к пенсии народным артистам / Фото: Александр Бельский

Народным артистам в Санкт-Петербурге могут установить доплаты к пенсии. Такое предложение выдвинули в Законодательном собрании города, а вопрос уже обсудили 6 января 2023 года во время встречи с с обсудили на встрече с петербургскими звездами: Юрием Александровым, Михаилом Боярским, Николаем Буровым и другими петербургскими звездами. Об этом рассказал председатель парламента Александр Бельский.

- Тему допвыплат неоднократно разрабатывали городские комитеты, выносили ее и на федеральный уровень, но в итоге решили вернуться к региональным переменам, - рассказал парламентарий.

Так, ранее губернатор Александр Беглов предложил внести изменения в Социальный кодекс Петербурга и назначить доплату к пенсии в размере 30 тысяч рублей Народным артистам СССР, Народным артистам РСФСР, Народным артистам РФ.

Глава ЗакСа предложение поддержал. Однако на официальном уровне изменения еще не были внесены.