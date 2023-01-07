Подростка подстрелили из пневматического оружия в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные подстрелили подростка. Благо, стреляли в 16-летнего мальчика из пневматического оружия. Все произошло вечером 5 января 2023 года в Красногвардейском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16-летний первокурсник колледжа 6 января вечером был доставлен в Педиатрический университет из квартиры на Полюстровском проспекте с ушибом пальца левой кисти, и в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, - рассказал источник.

Как рассказала полиции мать мальчика, вечером 5 января у ее сына произошел конфликт с тремя неизвестными парнями на территории Полюстровского парка. В результате конфликта один из неизвестных произвел выстрел в левую руку парня из неустановленного пневматического оружия. Сам подросток отказался объяснять сотрудникам полиции из-за чего произошел конфликт. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых.