8 января станет самым морозным днем в Петербурге

8 января может стать самым морозным за зиму в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 января 2023 года должно стать самым морозным в Санкт-Петербурге не только с начала года, но и за всю зиму. Ожидается, что ночью температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В предстоящие сутки меняется синоптическая ситуация и смена ветра к югу все же произойдет. Так что предстоящая ночь должна нас «порадовать» морозом не только по области, но и в Санкт-Петербурге. Как и обещали, 8 января должно стать самым морозным, - рассказал синоптик.

Днем 8 января температура воздуха в Петербурге ожидается в пределах 13-15 градусов ниже нуля, а ночью до минус 16-18 градусов, местами даже 20-22 градуса мороза. Атмосферное давление будет слабо понижаться.