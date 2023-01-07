Полиция задержала конфетного вора в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга мужчина пытался украсть конфеты, однако попытка не увенчалась успехом. Вечером 6 января 2023 года грабитель пришел в магазин на Колокольной улице и пытался забрать две коробки конфет. Однако его попытка ограбления закончилась в итоге арестом. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В девять часов вечера в отдел полиции Центрального района поступило сообщение от заместителя управляющего магазина, расположенного в доме 2/18 по Колокольной улице, о том, что в торговый зал пришел грабитель и пытался, угрожая ножом, забрать две коробки конфет, - рассказали в полиции.

У грабителя забрать конфеты не удалось. Тогда он бросил их на пол, разбил стекло в входной двери и сбежал. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый и безработный мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.