Лихач на Mercedes насмерть сбил мужчину под Петербургом

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом гонщик на иномарке Mercedes сбил насмерть мужчину. Трагедия произошла поздно вечером 6 января 2023 года на 5-м километре трассы Рошаля-Черново-Новый Учхоз в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 22:35 часов 33-летний водитель автомобиля Mercedes Benz GL сбил мужчин, который шел по проезжей части в попутном направлении, - рассказали в полиции.

От удара пешеход скончался на месте. На вид ему было около 45 лет. При себе у мужчины документов не было. Сейчас полиция устанавливает его личность.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас он задержан. Известно, что за 2022 год водителя 35 раз штрафовали за превышение скорости.