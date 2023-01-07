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НовостиОбщество7 января 2023 12:29

Первый миллион кубометра снега приняли «снежные» пункты Петербурга

Отметка была достигнута в Рождественскую ночь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Рождественскую ночь «снежные» пункты Санкт-Петербурга приняли первый миллион кубических метров снега

В Рождественскую ночь «снежные» пункты Санкт-Петербурга приняли первый миллион кубических метров снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Снежные" пункты Санкт-Петербурга приняли первый миллион кубических метров снега. И случилось это в Рождественскую ночь. Несмотря на праздник, городские службы продолжали работать и расчищать город. Тем более, что за последнее время в Северной столице выпало очень много снега. Об этом рассказали в "Водоканале".

- С начала зимнего сезона 2022-2023 все снегоплавильные и снегоприемные пункты города приняли 1 013 985 кубометров снежных масс, - рассказали на предприятии.

Растопить с начала сезона пункты успели почти 660 тысяч кубометров снега. Больше всего принял снегоплавильный пункт на Мебельной улице. А среди снегоприемников лидирует пункт на Взлетной улице.

Общая производительность всех 18 «снежных» пунктов города составляет 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.