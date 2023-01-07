Бастрыкин потребовал проверить информацию об издевательствах над 13-летним мальчиком из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю с издевательством над 13-летним мальчиком из Санкт-Петербурга. Сама история произошла в Ленинградской области, в одном из садоводств. Об этом 7 января 2023 года рассказали в комитете страны.

- В социальных медиа сообщалось о возможном факте похищения подростка, а также издевательствах над ним со стороны группы взрослых людей, причиной которых стал возникший конфликт. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка, обратившегося в медицинское учреждение с многочисленными ушибами, - рассказали в следственном комитете.

Известно, что мальчик попал в больницу 5 января. У него были след побоев. Причины конфликта пока неизвестны.

Бастрыкин поручил провести проверку, а после доложить ему о ситуации.