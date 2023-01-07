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НовостиПроисшествия7 января 2023 14:41

Жители деревень Верхняя и Колтуши в Ленобласти выстроились в очереди за водой из-за коммунальной аварии

Около 40 домов остались без водоснабжения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жители Колтуши мерзнут в очередях за водой из-за коммунальной аварии

Жители Колтуши мерзнут в очередях за водой из-за коммунальной аварии

Фото: принтскрин видео.

Две деревни в Ленинградской области остались без воды из-за коммунальной аварии. ЧП произошло еще 6 января 2023 года во Всеволожском районе. Жители деревень Верхняя и Колтуши из-за этого были вынуждены провести рождественское утро в очередях за водой, которую привезли утром 7 января.

- Машины будут находиться у дома 6 на Верхней улице, напротив детской площадки и отделения Сбербанка, и будут подаваться до устранения аварии и подачи воды жителям, - сообщили в администрации Колтушского сельского поселения.

Известно, что без воды остались около 40 домов. Работы проводят специалисты "Водоканал Ладога". Сроки окончания работ пока неизвестны.