МЧС предупредило о 20-градусном морозе в Петербурге в ночь на 8 января

Мороз в 20 градусов ударит в Петербурге в ночь на 8 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришли настоящие морозы. МЧС города предупредило местных жителей о том, что в ночь на 8 января 2023 года выходить на улицу не стоит, либо надо одеваться очень тепло. В городе ударят 20-градусные морозы.

- Ночью и утром 8 января в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Что касается Ленинградской области, то там морозы окажутся еще более крепкие. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, грядущая ночь окажется самой холодной с начала зимы. Но если бы не Ладога, то город накрыли куда более суровые морозы до минус 29 градусов.