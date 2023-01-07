Водитель с ледорубом напал на сотрудников автомойки в Мурино

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта на автомойке в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино в Ленинградской области водитель, вооружившись ледорубом, напал на сотрудников автомойки. Все это произошло из-за этого, что мужчине не понравилось качество оказанных ему услуг. Конфликт случился вечером 5 января 2023 года на Воронцовском бульваре, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратился старший администратор автомойки на Воронцовском бульваре в Мурино. Он рассказал, что 5 января около 20 часов неизвестный мужчина приехал на автомойку и стал себя вести агрессивно, оскорблять девушку-администратора. Девушка позвала на помощь отца, который являлся сотрудником соседней автомойки, - рассказали в полиции.

Водитель зашел в помещение автомойки, схватил ледоруб и попытался ударить прибывшего на помощь мужчину. Началась потасовка. Проиграв борьбу за ледоруб, водитель сел в свою машину и уехал.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Принимаются меры к розыску нападавшего.