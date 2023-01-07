Священник из Петербурга умер после рождественской литургии

Умер настоятель Николо-Богоявленского морского собора Богдан Сойко Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 7 января 2023 года умер священник Богдан Сойко. Протоиерей ушел из жизни после рождественской литургии в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил иерей храма Успения Пресвятой Богородицы на Троицком поле Вячеслав Поляничко.

- Сегодня отошел ко Господу наш наставник, протоиерей Богдан Сойко. Упокой Господи душу новопреставленного Раба Твоего! - сообщил Поляничко.

Богдан Сойко был настоятелем Николо-Богоявленского морского собора. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Известно, что он родился в 1938 году. Окончил Ставропольскую духовную семинарию, а позже и Ленинградскую духовную академию. С конца 60-х годов преподавал в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии.