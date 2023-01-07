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НовостиОбщество7 января 2023 16:38

На Лахта Центре включили золотистую подсветку в честь Рождества

Увидеть праздничную подсветку можно со всех уголков города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Лахта Центре включили золотистую подсветку в честь Рождества

На Лахта Центре включили золотистую подсветку в честь Рождества

Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербург отмечает православный праздник Рождество. В честь этого Лахта Центр снова засиял. На этот раз небоскреб подсветили золотистым светом, словно Вифлеемская звезда. Видео необычной "рождественской ели" появилось в социальных сетях вечером 7 января 2023 года.

- На Лахта-Центре в честь Рождества включили золотистую подсветку, - рассказали очевидцы.

Небоскреб постоянно "одевается" в праздничные подсветки по разным случаям. Так, на новый год башня превращалась в самую большую елку Европы за счет зеленой подсветки.

Напомним, что главная божественная литургия в честь Рождества прошла в Петербурге ночью в Казанском кафедральном соборе.