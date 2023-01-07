На Лахта Центре включили золотистую подсветку в честь Рождества Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербург отмечает православный праздник Рождество. В честь этого Лахта Центр снова засиял. На этот раз небоскреб подсветили золотистым светом, словно Вифлеемская звезда. Видео необычной "рождественской ели" появилось в социальных сетях вечером 7 января 2023 года.

- На Лахта-Центре в честь Рождества включили золотистую подсветку, - рассказали очевидцы.

Небоскреб постоянно "одевается" в праздничные подсветки по разным случаям. Так, на новый год башня превращалась в самую большую елку Европы за счет зеленой подсветки.

Напомним, что главная божественная литургия в честь Рождества прошла в Петербурге ночью в Казанском кафедральном соборе.