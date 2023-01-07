Вандалы обнесли новогоднюю елку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге вандалы продолжают похищать Новый год и Рождество. На этот раз наглецы напали на праздничную елку в Купчино. Жители дома 61 на Будапештской улице специально нарядили елочку в своем дворе, чтобы порадовать детишек, да и самим создать новогоднее настроение. Однако рано утром 6 января 2023 года кто-то решил, что праздник закончился. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

- Нашу новогоднюю ель опять атаковали вандалы. На видео видео, как девушка идет и срывает гирлянды, ворует игрушки и уходит. Уважаемые вандалы, это наш двор, мы ставим и наряжаем елку не для вас, а для детей нашего и вашего двора, - возмутились жильцы.

Люди не стали обращаться в полицию, а решили разобраться с негодяями по-хорошему, попросив вернуть игрушки и гирлянды.