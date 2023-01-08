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НовостиПроисшествия8 января 2023 6:47

Мужчина погиб в пожаре в частном доме на юго-западе Петербурга

Выгорели 60 квадратных метров здания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Горелово при пожаре в частном доме погиб мужчина.

В Горелово при пожаре в частном доме погиб мужчина.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб в жутком пожаре в частном доме с мансардой на юго-западе Петербурга. В субботу, 7 января, после 21:00 очевидцы заметили загоревшийся дом №6 на бульваре Дружбы в Горелово. Одноэтажное здание полыхало практически по всей площади. На место срочно вызвали пожарных. Спасатели оперативно прибыли на место, но жителя дома спасти не успели.

- Выгорели 60 «квадратов» частного одноэтажного дома размером 9 на 12 метров. В 22:36 пожар полностью потушили. В результате происшествия погиб мужчина. Огонь ликвидировали силами трех единиц техники и 15 человек из личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара устанавливаются. Пока не ясно, был ли погибший мужчина владельцем дома. Непонятно даже, сколько ему лет.