Мужчина погиб в пожаре в частном доме на юго-западе Петербурга

В Горелово при пожаре в частном доме погиб мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб в жутком пожаре в частном доме с мансардой на юго-западе Петербурга. В субботу, 7 января, после 21:00 очевидцы заметили загоревшийся дом №6 на бульваре Дружбы в Горелово. Одноэтажное здание полыхало практически по всей площади. На место срочно вызвали пожарных. Спасатели оперативно прибыли на место, но жителя дома спасти не успели.

- Выгорели 60 «квадратов» частного одноэтажного дома размером 9 на 12 метров. В 22:36 пожар полностью потушили. В результате происшествия погиб мужчина. Огонь ликвидировали силами трех единиц техники и 15 человек из личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара устанавливаются. Пока не ясно, был ли погибший мужчина владельцем дома. Непонятно даже, сколько ему лет.