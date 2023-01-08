Резкое потепление придет в Петербург после новогодних праздников

В Петербурге грядет потепление после новогодних каникул. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкое потепление ожидается в Петербурге уже на следующей неделе с 9 января. Об этом предупреждает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале. По словам специалиста, погоду в городе будет определять обширный западный циклон, который принесет с собой теплые воздушные массы. И если в первой половине недели повышение температуры окажется слабым, то во второй части куда более существенным.

- Во второй половине недели температура воздуха достигнет нуля градусов по Цельсию. Снег в регионе будет идти с 10 января. Постоянно, но с перерывами, - делится синоптик.

К слову, минувшая ночь в Северной столице стала самой морозной с начала этой зимы. Температура воздуха опустилась почти до минус 18 градусов. При этом в соседних регионах куда холоднее – в Великом Новгороде, например, столбики термометров упали до минус 32 градусов.