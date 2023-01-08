В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после побега из дома жены с ребенком

Муж стрелял из винтовки из-за побега жены в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

46-летний мужчина открыл стрельбу из винтовки в СНТ «Ладога» в Кировском районе Ленобласти. Оказалось, что он возмутился из-за того, что от него сбежала жена с ребенком. Все произошло поздним вечером 7 января. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данным полиции, муж и жена поссорились вечером в Рождество, после чего она испугалась и убежала с сыном к соседям на участок неподалеку. Супруг решил вернуть женщину под угрозами, но не сработало.

- Придя на участок к соседям, мужчина трижды выстрелил в воздух из винтовки Мосина. Он объяснил это тем, что жена не выходила на улицу и не общалась с ним. На место выдвинулся наряд полиции. Стрелявшего задержали, у него изъяли оружие и патроны, - поделились в полиции.

Добавим, что в отношении горе-мужа собираются возбудить уголовное дело. О судьбе его жены и сына пока не сообщается.