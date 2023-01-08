Должник выстрелил в председателя кооператива из-за выселения из гаража

Председателя гаражного кооператива в Петербурге ранил должник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 64-летний мужчина выстрелил в председателя гаражного кооператива на улице Руставели. Все произошло после пяти часов вечера в Рождество, 7 января. Пенсионер пришел к себе в гараж, но председатель напомнил ему о том, что того выселили из-за неоплаты членских взносов. Мужчина пришел в ярость и схватился за винтовку. По предварительным данным, должник выстрелил в живот председателю. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Но в самом кооперативе полицейские наткнулись на труп стрелявшего.

- Погиб владелец винтовки, тот самый должник. У него на шее было огнестрельное ранение. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело за попытку убийства. Однако предполагаемый убийца уже мертв, так что следователям придется поломать голову, что на самом деле произошло в кооперативе.