Пассажиров опоздавшего поезда «Самара - Петербург» развезли домой на автобусах

Поезд "Самара - Петербург" опоздал в Северную столицу, пассажиров доставили домой на автобусах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд «Самара - Петербург» прибыл в Северную столицу с серьезным опозданием. Состав должен был приехать на Московский вокзал вечером в Рождество, 7 января, но в итоге все затянулось до глухой ночи. На метро и другом общественном транспорте пассажиры уже не могли поехать, так что некоторые вызывали домой такси. На помощь остальным людям вызвался «Пассажиравтотранс», компанию уведомили о произошедшей задержке поезда.

- В ночь с 7 на 8 января предприятие оперативно выделило три автобуса для пассажиров опоздавшего поезда. Людей доставили от Московского вокзала в разные районы города, - рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе РЖД никак не комментировали задержку поезда и причины инцидента. В соцсетях пассажиры не жаловались.