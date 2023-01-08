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НовостиСпорт8 января 2023 8:36

Петербург получит федеральные деньги на «умные» спортплощадки и покупку инвентаря

Объем субсидий составляет десятки миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Министерство спорта РФ выделит деньги Петербургу на закупку "умных" спортплощадок.

Министерство спорта РФ выделит деньги Петербургу на закупку "умных" спортплощадок.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство спорта РФ предоставит Петербургу несколько федеральных субсидий на создание «умных» спортплощадок и поддержку профильных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. В 2023 году федеральные деньги получат пять спортивных организаций, которые входят в систему спортподготовки региона. На их развитие выделят в общей сложности 29 миллионов рублей, в том числе с привлечением средств из городского бюджета. Намного больше средств уйдет на покупку необходимого оборудования.

- На приобретение спортинвентаря и тренажеров в 2023 и 2024 годах выделят по 74 миллиона рублей. Эти средства получат девять спортшкол олимпийского резерва, - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

Наконец, последняя субсидия приходится на реализацию федерального проекта «Я выбираю спорт» - 200 миллионов рублей пойдут на закупку и установку трех «умных» спортплощадок. При этом в Смольном не уточняют, в чем именно заключаются уникальные особенности этих конструкций.