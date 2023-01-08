Петербург получит федеральные деньги на «умные» спортплощадки и покупку инвентаря

Министерство спорта РФ выделит деньги Петербургу на закупку "умных" спортплощадок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство спорта РФ предоставит Петербургу несколько федеральных субсидий на создание «умных» спортплощадок и поддержку профильных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. В 2023 году федеральные деньги получат пять спортивных организаций, которые входят в систему спортподготовки региона. На их развитие выделят в общей сложности 29 миллионов рублей, в том числе с привлечением средств из городского бюджета. Намного больше средств уйдет на покупку необходимого оборудования.

- На приобретение спортинвентаря и тренажеров в 2023 и 2024 годах выделят по 74 миллиона рублей. Эти средства получат девять спортшкол олимпийского резерва, - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

Наконец, последняя субсидия приходится на реализацию федерального проекта «Я выбираю спорт» - 200 миллионов рублей пойдут на закупку и установку трех «умных» спортплощадок. При этом в Смольном не уточняют, в чем именно заключаются уникальные особенности этих конструкций.