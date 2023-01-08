Петербуржец забил до смерти любимую из-за подозрения в измене

В Петербурге ревнивец забил до смерти свою возлюбленную. Фото: Артем КИЛЬКИН

34-летний житель Петербурга забил до смерти свою возлюбленную. Труп 43-летней женщины обнаружили 7 января в квартире одного из домов на Валдайской улице в Шушарах. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пара поссорилась в тот же день. Мужчина очень ревностно относился к женщине и заподозрил ее в измене. В какой-то момент он начал жестоко избивать жертву и не думал остановиться.

- Установлено, что женщину избил ее сожитель. Мужчина нигде не работает. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в полиции.

Добавим, что в отношении ревнивого мужчины возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сожителю грозит до 15 лет колонии. Вскоре его отдадут под суд для избрания меры пресечения.