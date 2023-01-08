Сильный ветер ожидают в Петербурге в понедельник, 9 января

Ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидают в Петербурге 9 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер обещают в Петербурге в понедельник, 9 января. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Слова синоптиков передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, беспокоясь за безопасность горожан. Спасатели просят соблюдать простые меры предосторожности, особенно в местах гололеда, а также рекомендуют теплее одеваться и следить за слабо закрепленными конструкциями – вдруг стихия повалит их.

- В городе ожидается ухудшение погодных условий. 9 января в Петербурге местами будут присутствовать порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду, - коротко уведомили в МЧС.

Добавим, что морозы постепенно уходят из Северной столицы. Самая холодная ночь пришлась на последний день праздничных выходных. 8 января столбики термометров падали до минус 17,3 градуса. Однако к середине новой неделе в городе резко потеплеет до нуля градусов. Будет и снегопад.