Полиция Петербурга задержала безработного, убившего приятеля бутылкой в новогоднюю ночь

Полиция Петербурга раскрыла дело об убийстве бутылкой в новогоднюю ночь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские нашли и задержали мужчину, который убил приятеля в новогоднюю ночь. Напомним, все произошло у кафе на улице Седова. На вызов о драке приехали медики скорой помощи. Они увезли с собой в больницу 24-летнего гостя Северной столицы, приехавшего из ближнего зарубежья. Состояние парня оценили как удовлетворительное, сам он пояснил, что якобы случайно упал на кафельный пол и ударился затылком. Однако в тот же день молодой человек скончался от полученных травм.

Полиция выяснила, что гость из Азии упал не по собственной воле. Его побил 41-летний безработный собутыльник. Мужчина скрывался от правосудия почти неделю.

- Установлено, что задержанный выпивал с пострадавшим. Внезапно между ними произошел конфликт. Тогда безработный взял в руки бутылку и ударил по голове своего обидчика, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция возбудила уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Безработному грозит до 15 лет колонии.