Посетителей ТРЦ «Июнь» на востоке Петербурга экстренно эвакуировали

Экстренную эвакуацию объявили в ТРЦ "Июнь" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Внезапная эвакуация прервала досуг посетителей ТРЦ «Июнь» на востоке Петербурга днем в воскресенье, 8 января. После включения сигнализации к зданию оперативно подъехали спасатели МЧС. О событиях с места сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам гостей торгового центра, особенно недовольны были семьи с детьми, которые пришли в кинотеатр на сеансы фильма про Чебурашку.

- В середине сеанса объявили эвакуацию, не дав досмотреть шедевр. Подъехали шесть пожарных машин, - уточнили свидетели происшествия.

На выход попросили и посетителей магазинов и фуд-кортов. В данный момент пожарные обследуют здания. О причинах эвакуации официально не сообщали, но очевидцы гадают, что во всем виноват лжеминер.