Мороз до минус 25 градусов и гололедицу ждут 9 января в Ленобласти

9 января в Ленобласти ждут жуткие морозы и гололедицу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мороз до минус 25 градусов и гололедицу обещают в Ленобласти в первый официальный рабочий день 2023 года – 9 января. Обо всех прелестях будущей погоды поспешили предупредить в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону. Пока в Петербурге синоптики говорят о потеплении, в Ленобласти своя атмосфера. В понедельник нужно быть готовым и к холодам, и к сильному ветру, и к скользким дорогам.

- 9 января будет облачно с небольшими прояснениями. Местами пройдет снег. Порывы юго-восточного ветра составят в среднем от 7 до 12 метров в секунду, но будут доходить и до 15. Ночью температура воздуха на западе области местами опустится до минус 18 градусов, а на западе до минус 25. На дорогах будет гололедица, а атмосферное давление понизится, - предупредили спасатели МЧС.

В ведомстве советуют жителям Ленобласти правильно и крепко поесть перед выходом на мороз, а также многослойно одеваться.