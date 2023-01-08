Четыре бытовки полыхали на стройке в Новосаратовке

Второй пожар в бытовках произошел за сутки в Ленобласти. Фото: vk.com/vsev_today

Строительные бытовки полыхали на стройплощадке в Новосаратовке во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидцы заметили сильный пожар днем в воскресенье, 8 января. На место тут же вызвали спасателей МЧС. По словам свидетелей происшествия в соцсетях, огонь появился у строящегося жилого комплекса.

- Загорелись четыре строительных бытовки. Сведения о пострадавших в пожаре к нам не поступали. В итоге огонь распространился на 56 квадратных метров. Пожар ликвидировали силами двух единиц техники и восьми человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

К слову, в ночь на 8 января, бытовки горели и на другой стройке – в Кудрово на Европейском проспекте. Пострадавших тоже нет, разве что жители ближайших домов жаловались на запах гари и дым.