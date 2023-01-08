Отравленного лекарствами школьника спасают в Петербурге

15-летний девятиклассник отравился лекарствами в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15-летний подросток отравился лекарствами в Петербурге. Сейчас его спасают медики. Около шести вечера в субботу, 7 января, парня в бессознательном состоянии нашла его безработная мать. Она и вызвала скорую помощь. К счастью, его состояние стабилизировалось. По данным источника АН «Оперативное прикрытие», молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести.

- Подростку 15 лет, он учится в девятом классе в коррекционной школе. При этом мальчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Известно, что он принимает специальные препараты, чтобы поддерживать здоровье, - рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

Сейчас полиция проводит проверку по факту отравления подростка. С матерью проведут профилактическую беседу. В данный момент школьник все еще лечится.