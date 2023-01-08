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НовостиПроисшествия8 января 2023 18:57

Мощный пожар произошел в продуктовом магазине в Шлиссельбурге

Огонь распространился на 300 «квадратов»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Продуктовый магазин загорелся в Ленобласти. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Продуктовый магазин загорелся в Ленобласти. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Мощный пожар произошел в продуктовом магазине на Затонной улице в Шлиссельбурге. Очевидцы сообщили о появлении огня в 20:20 в воскресенье, 8 января, на место тут же вызвали МЧС. К горящему магазину приехали 20 спасателей из пяти пожарных частей. Огонь тушили с помощью пяти единиц техники. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в итоге здание разгорелось на 300 квадратных метров.

- В 21:25 пожар удалось локализовать. Пострадавших в происшествии нет. По факту пожара проводится дознание, - отметили спасатели МЧС.

Добавим, что пожарные продолжают проливать здания. Причины возникновения огня все еще выясняют. К слову, в воскресенье, 8 января, в Ленобласти произошла два пожара на строительных площадках – в Новосаратовке и Кудрово. Оба раза горели бытовки, обошлось без пострадавших.