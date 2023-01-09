Сильный ветер и до минус 10 градусов будет в Петербурге 9 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот и закончились длинные новогодние выходные и наступила первая рабочая неделя. Вместе с этим и завершились крепкие морозы, которые накрыли город в последние праздничные выходные, под Рождество. В понедельник, 9 января 2023 года, в Северной столице все еще холодно, но в пределах минус 10 градусов. Однако из-за сильного ветра будет казаться, что температура ниже.

- Днем 9 января в Петербурге будет до минус 8-10 градусов, облачно и с прояснениями. Снега особо не ожидается. Ветер окажется юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного, - сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В последующие дни в Северной столице будет только теплеть. Во вторник, 10 января, днем уже до минус 2-4 градусов. При этом ожидается метель. А 11 января и вовсе в температура будет колебаться от минус до плюс 1 градуса. Не обойдется без мокрого снегопада.