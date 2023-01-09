Пассажиры Пулково массово писали заявления из-за потерянного багажа Фото: СОЦСЕТИ

В аэропорту Пулково случился коллапс. Вечером 8 января 2023 года в Санкт-Петербург прилетел самолет из Ташкента. Однако, когда пассажиры сошли с борта и стали ждать свой багаж, оказалось, что его просто напросто нет. Об этом пострадавшие рассказали в социальной сети.

- Пассажиры рейса UT-832, прилетевшие 8 января в 22:10 из Ташкента в Петербург, не получили багаж, - рассказали они.

Из-за этого, вместо того, чтобы. отправляться вечером по домам и гостиницам, и отдохнуть после перелета, пассажиры были вынуждены провести полночи в аэропорту и массово писать заявления на розыск и доставку их багажа. Что именно случилось с чемоданами, неизвестно. Вполне вероятно, что их просто забыли погрузить в месте отправления.