Петербуржцы раскритиковали новый памятник Александру Блоку на улице Декабристов Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга холодно встретили новый памятник поэтому Александру Блоку, который открыли 6 января 2023 года на улице Декабристов. В социальных сетях горожане обсуждают монумент, заявляя, что это "издевательство над поэтом", а некоторые и вовсе предлагают проголосовать за снос памятника.

- Кошмар, а не памятник. Обидно за поэта.

- Ужасный памятник! Голова маленькая по сравнению с широченными плечами и вся фигура какая-то нелепая, наклоненная, - возмущаются горожане в соцсетях.

- Давайте напишем петицию о сносе этого лжеблока. Я люблю другого Блока...

Однако не все разделяют возмущение. Некоторые не наоборот отмечают, что скульптор отразил характер и образ поэта и не стал зацикливаться просто на портретном сходстве.

- Спасибо. В самое сердце, от Блока идущего Ротанова к человеку шагающему Джакометти. Оба поняли, как «миропорядок обнажил свою угрожающую сущность». Обнаженный и закованный, идущий и преодолевающий, склоненный но несломленный. Блок.