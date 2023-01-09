Труп задушенной девушки нашли в Выборгском районе Петербурга

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту гибели девушки в Выборгском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку с связи с гибелью молодой девушки. В одной из квартир Выборгского района был обнаружен труп 19-летней местной жительницы с признаками удушения. О том, что девушку убили в полицию сообщили соседи, рассказали 9 января 2023 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 8 января в 23:35 в полицию поступило сообщение от 29-летнего мужчины, о том, что в квартире дома 21, корпус 1, по улице Руднева задушили девушку, - сообщили правоохранители.

На место прибыл наряд полиции. В указанной квартире они нашли труп 19-летней девушки с повреждениями головы. В той же квартире находились трое ранее судимых мужчин, всем от 27 до 29 лет. Их доставили в отделение полиции для разбирательства. Устанавливается их причастность к гибели девушки, а также обстоятельства трагедии.