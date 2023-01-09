Петербурженка вспорола ножом живот своему брату во время ссоры

Сотрудниками полиции Приморского района задержана женщина, нанесшая ножевое ранение своему брату Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге семейная ссора закончилась поножовщиной, больницей и приездом полиции. Вечером 7 января 2023 года в одной из квартир в Приморском районе города поссорились брат с сестрой. В итоге женщина схватила нож и вспорола живот своему родственнику. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 21:00 часов в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в доме 73 корпус 2 по улице Планерная. На место выехал наряд и обнаружил 37-летнего мужчину, раненного в живот, - рассказали в полиции.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Там же в квартире была задержана 36-летняя женщина, сестра раненного. Выяснилось, что между родственниками возникла ссора и сестра ударила ножом в живот своего брата.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.