Новый роддом построят на улице Вавиловых в Петербурге

На улице Вавиловых построят новый роддом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новыq роддом появится в Калининском районе Петербурга. Его построят на месте старого перинатального центра на улице Вавиловых. Сам центр работал более 30 лет, с 1979 по 2013 годы, но был закрыт из-за полуаварийного состояния. Новый роддом построят по программе государственно-частного партнерства.

- В перинатальном центре будет находиться женская консультация, стационарные отделения на 260 койко-мест, неонатологический стационар на 45 коек, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также в центре расположатся лаборатории и отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Медуслуги беременным и роженицам будут оказываться бесплатно, по программе Обязательного медицинского страхования (ОМС).