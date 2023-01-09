Двое мужчин на снегоходах провалились под лед на Ладожском озере в Ленобласти

Двое мужчин на снегоходах провалились под лед на Ладожском озере / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области двое мужчин на снегоходах катались по Ладожскому озеру и провалились под лед. ЧП произошло вечером 8 января 2023 года недалеко от деревни Сторожно. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

- Вечером 8 января спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что двое мужчин в районе деревни Сторожно на снегоходах провалились под лед Ладожского озера, - сообщили в пресс-службе.

Мужчинам повезло. Им удалось самостоятельно выбраться из ледяной воды. Однако они застряли на ледовом покрытии, с которого сами добраться на берег не смогли. Ночью спасатели обнаружили пострадавших и эвакуировали на берег.