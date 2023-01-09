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НовостиДом. Семья9 января 2023 7:52

Петербургский метрополитен ищет хозяина потерявшейся рыжей собаки

Испуганный пес пришел в час пик на станцию метро «Купчино»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Рыжий песик потерялся в петербургском метро / Фото: Метро СПб

Рыжий песик потерялся в петербургском метро / Фото: Метро СПб

Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга пытаются найти хозяина рыжей собаки, которая потерялась в городе. Утром 9 января 2023 года испуганный пес пришел на территорию станции метро "Купчино" и стал смотреть по сторонам, ища своего человека. Сотрудники метро сжалились над потеряшкой, взяли его на передержку и рассказали о нем во всех социальных сетях.

- Сейчас собака очень ждет своего хозяина в пикете полиции на станции "Адмиралтейская" и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных, - рассказали в метро.

На собаке был ошейник, однако ни телефона хозяина, ни домашнего адреса на нем не оказалось. Поэтому вернуть домой пса оперативно не получилось.

- Если вы узнаете питомца, большая просьба сообщить об этом его владельцу! Давайте поможем четвероногому другу вернуться домой!