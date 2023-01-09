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НовостиПолитика9 января 2023 8:04

Путин посетит Петербург в годовщину 80-летия прорыва блокады

Важную для истории города дату будут отмечать 18 января
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Путин посетит Петербург в годовщину прорыва блокады.

Путин посетит Петербург в годовщину прорыва блокады.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России посетит Петербург в середине января. Визит главы государства будет приурочен к мероприятиям, посвященным 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда, которую будут отмечать 18 января.

- Владимир Путин в середине января посетит Петербург и Ленобласть и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады, - пишут «Ведомости».

При этом официально в Кремле визит не подтверждают, издание пишет об этом по сообщению «осведомленных источников».

В годовщину прорыва блокады будут зажжены огни Ростральных колонн, пройдут церемонии возложения цветов и венков к Монументу героическим защитникам Ленинграда, а вечером будет дан салют от стен Петропавловской крепости.