«Поезд Победы» прибудет в Ленобласть 10 января

«Поезд Победы» 10 января прибывает в Выборг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградскую область возвращается знаменитый "Поезд Победы". Он прибудет уже 10 января 2023 года. Первая остановка - город Выборг. "Поезд Победы" - это легендарный музей на колесах, который рассказывает о годах войны и блокады Ленинграда. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

- Каждый вагон исторического состава воссоздает сцены жизни блокадного Ленинграда, битвы за Москву, а также картины походной военной жизни — медсанчасть, "железнодорожная" баня, штаб маршала Рокоссовского и лаборатория и немецкий концлагерь, - сообщили в областной администрации.

Для того, чтобы посетители музея полностью погрузились в атмосферу, за окнами вагона они увидят не современный перрон Выборга, а видеохронику военных лет.