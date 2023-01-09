Петербуржец через суд потребовал уничтожить замороженные эмбрионы после развода с женой

Суд отказал петербуржцу, требовавшему уничтожить эмбрионы после развода с женой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга через суд потребовал уничтожить замороженные эмбрионы. Причиной стал развод с женой, с которой ранее мужчина пытался завести детей путем искусственного, экстракорпорального оплодотворения - ЭКО. Для чего он сдавал свою семенную жидкость.

- Пара обращалась в клинику для проведения ЭКО. В клинике остались на хранение путем криоконсервации два эмбриона, созданные с использованием половых клеток истца. В дальнейшем брак был расторгнут. При разделе совместно нажитого имущества истец предложил бывшей жене выкупить эмбрионы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По словам мужчины, за хранение эмбрионов было уплачено 120 тысяч рублей. Поэтому он потребовал половину суммы с экс-супруги. А также хотел обязать клинику уничтожить эмбрионы.

Но суд отказал, так как деньги были взяты из общесемейного бюджета, а договор с клиникой действовал на имя супруги. Впрочем, сама женщина позднее написала заявление об уничтожении эмбрионов, не пожелав иметь с бывшим мужем ничего общего.