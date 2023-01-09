Женщина пострадала на пожаре в Петроградском районе Петербурга

Женщина пострадала в огне на Рыбацкой улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина пострадала в результате пожара, произошедшего утром в понедельник, 9 января, в Петроградском районе города. Сигнал о возгорании на Рыбацкой улице поступил на пульт дежурного противопожарной службы МЧС в 10:21.

- В трехкомнатной отдельной квартире, на кухне, происходило горение обстановки на площади четыре квадратных метра, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

На прибытие, борьбу с огнем и ликвидацию пожара у спасателей ушло чуть больше 40 минут. Из квартиры они вынесли женщину, которая пострадала в результате ЧП. Ее передали на руки врачам скорой помощи. Состояние пациентки уточняется. Причины пожара установят дознаватели.