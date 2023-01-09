Полиция задержала трех человек за похищение и издевательства над 13-летним мальчиком из Петербурга

Сотрудниками полиции задержаны трое злоумышленников, напавших на подростка в Красносельском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих человек, которые похитили в городе 13-летнего мальчика, после чего отвезли его загород, где били и издевались. Их разыскали вечером 8 января 2023 года. Мучителями оказались двое молодых парней и девушка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 5 января в больницу обратился за помощью 13-летний мальчик. Подросток был избил. Сообщалось, что его избили накануне в поселке Торики Красносельского района, - рассказали в полиции.

Выяснилось, что у подростка произошел конфликт с неизвестными, которые избили его, посадили в машину и привезли к дому 30 по Аннинскому шоссе, где нанесли телесные повреждения. По факту было возбуждено уголовное дело.

8 января у дома 57, корпус 1, по Ленинскому проспекту полиция задержали двух парней 18-ти 20-ти лет, а также 19-летнюю девушку. Расследование продолжается.