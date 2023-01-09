Императорский дворец Бельведер в Петергофе выставили на торги

Дворец бельведер предлагают взять в аренду под гостиницу. Фото: фондимущества.рф

Фонд имущества Санкт-Петербурга выставил на торги Императорский дворец Бельведер в Петергофе. Памятник архитектуры, требующий внимания и заботливых рук, попытаются привести в порядок за счет арендатора.

- Объект является объектом культурного наследия федерального значения «Дворец «Бельведер», входящим в состав ансамбля «Парк Луговой (Озерковый)», - говорится в описании объекта.

Арендатор, если таковой найдется, будет должен подсоединить дворец к электросетям. Состояние постройки оценивается как «нормальное». А использовать его предлагается в качестве гостиницы.

Общая площадь трехэтажного (учитывая подвал) здания составляет 583 квадратных метра. Начальная цена годовой аренды - 1,8 миллиона рублей. Половину надо уплатить вперед.

Справка «КП»:

Дворец Бельведер построен в середине XIX века по указанию императора Николая I, автором проекта выступил архитектор Штакеншнейдер. Во время войны здание серьезно пострадало, было восстановлено в 50-е годы ХХ века.