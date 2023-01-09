Стая белых лебедей поселилась на зимовку на реке Вуокса в Ленобласти

Стая белых лебедей поселилась на зимовку в Ленобласти / Фото: Павел Глазков

Лебеди-кликуны поселились в Ленинградской области на зимовку. Как правило эти птицы, которые лето проводят в тайге и лесотундре, отправляются пережидать холода в Западную Европу. Но в последние годы все больше лебедей остаются в Приозерске на реке Вуокса. Об этом 9 января 2023 года рассказал биолог Павел Глазков.

- Наступили морозы - и на реке Вуоксе, прямо в центре Приозерска, снова появились лебеди-кликуны! Сейчас там плавает 27 птиц, но есть вероятность, что с усилением морозов их количество будет увеличиваться. В прошлом году здесь зимовала стая из более чем 50 лебедей! На перекатах Вуоксы они активно кормятся. Здесь же и ночуют, - рассказал специалист.

Глазков отметил, что лебедей на этом месте замечают последние 10 лет. И это удивительно, что птицы селятся прямо в центре города, так как по своей природе они очень осторожны.