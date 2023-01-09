СК проверит информацию о закрытии санатория «Сестрорецкий курорт» в Петербурге

СК начнет проверку из-за опасений за судьбу санатория "Сестрорецкий курорт".
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Глава Следственного комитета России поручил начать проверку по информации от градозащитников, которые написали в соцсетях об угрозе закрытия санатория «Сестрорецкий курорт» в Петербурге.
- Жители Санкт-Петербурга сообщают, что проблема закрытия санатория сохраняется, и опасаются, что курортное учреждение перестанет существовать, а территория будет застроена элитным жильем, - сообщает пресс-служба СК.
Напомним, что летом 2021 года собственником санатория стал крупный петербургский застройщик. Компания приобрела 87% акций здравницы и 22 гектара земли на берегу Финского залива.
Планы по застройке территории инвестор отверг. По предварительной информации, санаторий планировалось переделать в элитное место отдыха.
Однако градозащитники не поверили новым владельцам, так как ранее на территории «Сестрорецкого курорта» уже было построено несколько зданий с апартаментами.