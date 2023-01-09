Метель накроет Петербург во вторник

В Петербурге обещают снег. И ветер. Все слагаемые метели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге меняется погода. После рождественских пришел циклон, который принесет потепление. Но сначала будут снегопады и ветер, которые вместе закружат в городе метели. Снег ожидается уже во вторник.

- Морозы ослабевают, но пока еще держится отрицательная температура воздуха. Оттепель - вторая половина недели. Рассчитываем, что в пятницу будет слабый плюс. Во вторник и среду - снег, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) главный синоптик города Александр Колесов.

Все три дня начала недели в городе будет ветрено. Причем МЧС уже предупредило о резких порывах до 15 метров в секунду. При такой погоде -10 ощущаются как -20.

Но уже в среду вечером стихия угомонится. Температура поднимется до ноля градусов, снегопад стихнет. Пятница и выходные пройдут при плюсовых показателях термометров, а с понедельника вновь начнет подмораживать.