МЧС предупредило о штормовом ветре в Петербурге 10 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило горожан о том, что 10 января 2023 года на город налетит штормовой ветер. Вместе с этим будет идти снег и поднимется метель. Но все не так страшно, так как температура воздуха в городе будет постепенно повышаться.

- 10 января в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков днем 10 января в Петербурге местами пройдет метель. Температура воздуха после ночных 8-10 градусов мороза повысится до 2-4 градусов ниже нуля.

11 января в Петербурге продолжит повышаться температура и она уже составит около нуля градусов. Ветер также обещается быть сильным и с метелью.