Семь человек погибли на пожарах в новогодние праздники в Петербурге

Пять балконов загорелись от пиротехники за новогодние праздники в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За длинные новогодние выходные с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в Санкт-Петербурге произошел 221 пожар. Все случаи в жилом секторе. В основном горели мусорные баки и контейнеры. Об этом 9 января рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

- На пожарах в новогодние праздники погибли семь человек, еще 16 получили различные травмы. Также из горящих помещений были спасены 44 человека и 189 эвакуированы из зоны пожара, - отчитался Титенок.

Из 221 пожара - 59 произошли в домах, остальные - это возгорания мусора. Также в этом году оказалось больше пожаров от пиротехники. Зафиксировано пять случаев загорания от пиротехнических зарядов на балконах. В прошлом году был лишь один случай.

Всего за новогодние выходные спасатели МЧС совершили более 1,2 тысячи выездов на различные происшествия.