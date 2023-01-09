Двум людям оторвало пальцы петардами в Петербурге за новогодние праздники

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе за новогодние праздники поступило два пациента, которые пострадали от петард Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что спасательные службы постоянно предупреждают людей и напоминают правила безопасности при использовании петард, ни один Новый год не обходится без ЧП. Так, за новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге два человека серьезно пострадали от пиротехники, которая взорвалась у них прямо в руках. Об этом 9 января 2023 года во время пресс-конференции рассказал руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький.

- За новогодние праздники в НИИ поступили два пациента, у которых в руках взорвались петарды. Они не успели их выбросить, - пояснил врач.

Обе травмы оказались очень тяжелые, с оторванными пальцами. В одном случаи врачи смогли буквально "собрать" руку пациенту и даже делают положительные прогнозы на то, что рука восстановится и будет хорошо функционировать. Но во втором случае человек потерял палец.