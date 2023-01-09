Пять пожаров из-за фейерверков произошло в Петербурге за новогодние праздники

Пять балконов загорелись из-за фейерверков в Петербурге за новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок 9 января 2023 года во время пресс-конференции в ТАСС отчитался о происшествиях, которые произошли в городе за новогодние праздники. В целом с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года спасатели совершили более 1,2 тысячи выездов на различные происшествия. Из них пять случаев пожара из-за фейерверков.

- В этом году мы отметили рост пожаров из-за пиротехники. Если в праздники в 2022 году такой случай был лишь один, то в этом году - пять, - рассказал Титенок.

Все пожары в эти праздники из-за пиротехники произошли на балконах, благо не прямо в квартирах. Два пожара в Красносельском районе, два в Пушкинском и один в Колпинском. Были ли при этом пострадавшие или погибшие, не уточняется.